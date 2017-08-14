Тяжелое ДТП в Турции – 8 погибших

2017-08-14 20:10 | www.oxu.az | 7

В турецкой области Агры произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Hürriyet, авария произошла на территории села Паландекен, на соединяющей Тутак и Хамур автомобильной дороге Хамурдереси.

Находившийся на направлявшемся в сторону города Агры грузовике экскаватор упал на дорогу. В результате следовавший в том же направлении на высокой скорости микроавтобус врезался в экскаватор.

В результате ДТП 8 находившихся в микроавтобусе человек погибли, а 15 получили ранения. Состояние четырех из пострадавших тяжелое.

По факту ведется расследование.

С.Б.

