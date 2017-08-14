ЛУКОЙЛ и SOCAR могут совместно инвестировать в турецкие компании

2017-08-14 20:57 | www.oxu.az | 2

Розничный рынок топлива Турции сохраняет привлекательность для ПАО ЛУКОЙЛ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Anadolu, об этом заявил старший вице-президент по поставкам и продажам ПАО ЛУКОЙЛ Вадим Воробьев.

По его словам, компания уже выделила на эти цели до одного миллиарда долларов инвестиций. В.Воробьев отметил, что рынок нефтепродуктов Турции представляет стратегическую значимость для ЛУКОЙЛ.

«Наша компания изучает возможности расширения доли участия в турецком рынке. Мы обсудили с представителями Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) вопрос приобретения активов третьих компаний на турецком рынке. Конкретного решения по указанному вопросу пока не принято», сказал представитель ЛУКОЙЛ.

Подчеркнув, что ЛУКОЙЛ занимает пять-шесть процентов розничного рынка топлива Турции Вадим Воробьев отметил, что в 2000-2010 годах работать на рынке Турции было выгоднее, чем в Европе: «Затем прибыль сократилась ввиду изменений, внесенных в местное законодательство. Но несмотря на это, турецкий рынок сохраняет свою привлекательность».

С.Б.

