Чеченцы забили до смерти итальянца в Испании

2017-08-14 21:38 | www.oxu.az | 7

Мэрия испанского города Льорет-де-Мар приняла решение временно закрыть дискотеку, где три человека, предположительно, выходца из Чечни с российскими паспортами, забили до смерти гражданина Италии, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Драка произошла в субботу около трех часов ночи на дискотеке курорта Льорет-де-Мар. Трое человек забили до смерти гражданина Италии. Он позже скончался в больнице. Интернет-издание Periodico опубликовало видео инцидента. На нем видно, как один человек наносит сильный удар ногой по голове жертвы. За дракой наблюдали десятки человек, при этом никто не вмешался, зато некоторые фиксировали происходящее на камеры. Издание приводит имя погибшего – Николо Чатти (Niccolò Ciatti), родом из Скандиччи (регион Тоскана, провинция Флоренция).

Представители мэрии и каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra в понедельник встретились с представителями руководства дискотеки, чтобы выяснить, соблюдались ли там необходимые меры безопасности, сообщает газета 20 Minutos. Если будут выявлены нарушения, к владельцам дискотеки применят меры.

Некоторые из свидетелей, на которых ссылается 20 Minutos, заявляют, что жертва и нападавшие не были знакомы межу собой, и все началось со случайного толчка.

С.Б.

