Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей

2017-08-14 22:10 | www.apa.az | 3

Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду, удаленный за два предупреждения в первом матче Суперкубка Испании и толкнувший арбитра, дисквалифицирован на пять матчей.

Как передает АПА, об этом сообщает «Marca». Таким образом, Криштиану Роналду пропустит ответный поединок за испанский Суперкубок на Сантьяго Бернабеу и четыре матча первенства Ла Лиги: против «Депортиво», «Валенсии», «Леванте» и «Реал Сосьедад».

Удаленный за два предупреждения Роналду слегка толкнул арбитра, выразив таким образом свое несогласие с его решением. Согласно статье 96 правил Федерации футбола Испании, за подобные действия Роналду мог быть наказан дисквалификацией от 4 до 12 поединков. И еще один матч Криштиану пропустит из-за полученной красной карточки. Клуб и футболист имеют право подать апелляцию.