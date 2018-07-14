Президент Ильхам Алиев совершит визит во Францию

2018-07-14 21:34

Президент Ильхам Алиев 20 июля совершит визит во Францию.

Как сообщает АПА, об этом сообщила посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез.

По словам посла, в рамках визита состоится первая официальная встреча президентов Азербайджана и Франции.

«Эта встреча позволит еще раз продемонстрировать совершенство нашего сотрудничества, силу двусторонних политических отношений, в частности, еще раз подтвердить активность Франции в Минской группе», - отметила посол.