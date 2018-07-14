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Президент Ильхам Алиев совершит визит во Францию
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2018-07-14 21:34

Президент Ильхам Алиев 20 июля совершит визит во Францию.

 

Как сообщает АПА, об этом сообщила посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез.

 

По словам посла, в рамках визита состоится первая официальная встреча президентов Азербайджана и Франции.  

 

«Эта встреча позволит еще раз продемонстрировать совершенство нашего сотрудничества, силу двусторонних политических отношений, в частности, еще раз подтвердить активность Франции в Минской группе», - отметила посол.   

Xəbərin əsas linki (apa.az)

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