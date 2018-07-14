Президент Ильхам Алиев совершит визит во Францию

Президент Ильхам Алиев 20 июля совершит визит во Францию.
Как сообщает АПА, об этом сообщила посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез.
По словам посла, в рамках визита состоится первая официальная встреча президентов Азербайджана и Франции.
«Эта встреча позволит еще раз продемонстрировать совершенство нашего сотрудничества, силу двусторонних политических отношений, в частности, еще раз подтвердить активность Франции в Минской группе», - отметила посол.Xəbərin əsas linki (apa.az)
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