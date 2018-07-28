"Jara-2018"də ulduzların qeyd olunan yubileyləri (FOTO)

Bakı. Vüqar İmanov, Cani Babayeva - Trend:
Ötən gün Bakıda keçirilən "Jara-2018" Beynəlxalq Musiqi Festivalının ikinci günü də maraqlı anlarla yadda qalıb.
Trend-in məlumatına görə, festival çərçivəsində Leonid Aqutin və Valeriyanın yubiley gecələri keçirilib. Yaşlarına görə çox gənc görsənən yubilyarlar tamaşaçılara, musiqisevərlərə maraqlı ifalar təqdim ediblər.
Habelə EMIN, The Jigits, Aleksandr Panayotov, Aleksey Çumakov, Anjelika Varum, Ani Lorak, Anna Sedokova, Anya Şulqina, Valeriya, Vladimir Presnyakov, Qlyuk’oza, Qriqori Leps, Danil Buranov, Jasmin, İrina Dubtsova, Kristina Orbakayte, Natali, Natalya Podolskaya, Nikolay Baskov, Slava, Stas Pyexa, Filip Kirkorov, Yulianna Karaulova, Yuliya Kovalçuk və başqaları tamaşaçılara xoş anlar yaşadıblar.
Bu gün isə “Leninqrad” qrupu konsert proqramı təqdim edəcək. Eləcə də A`Studio, Dan Balan, Elvira T, Jah Khalib, MONATIK, MOZGI, Aleks Malinovski, Aleksandr Panayotov, Aleksandros Tsopozidis, Aleksey Çumakov, Ani Lorak, Band`Eros, Qlyuk’oza, Qriqori Leps, Djiqan, İrina Dubtsova, Karina Xvoynitskaya, Kravts, Lolita, Mari Kraymbreri, Nastasya Samburskaya, Slava, Timur Rodrigez, Yulianna Karaulova, Yuliya Kovalçuk və başqaları çıxış edəcək.Xəbərin əsas linki (trend.az)
Copyright © 2016 2018 All rights reserved.