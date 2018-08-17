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Türkiyənin “Oskar” namizədi bəlli oldu – FOTO/VİDEO
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2018-08-17 18:42

91-ci dəfə keçiriləcək “Oskar” mükafatlarında Türkiyəni təmsil edən filmin adı açıqlanıb.

Oxu.Az xəbər verir ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi film sektorundakı peşəkarları bir araya toplayaraq qərar verib.

12 filmin yarışdığı iclasda rejissor Nuri Bilge Ceylanın “Ahlat ağacı” filmi namizəd seçilib.

Qeyd edək ki, filmdə baş rolları Doğu Demirkol Murat Cemcir oynayıb. Bundan başqa filmdə Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin, Tamer Levent, Akın Aksu, Ahmet Rıfat Şungar, Kubilay Tuncer, Öner Erkan, Kadir Çermik, Ercüment Balakoğlu, Özay Fecht, Sencar Sağdıç Asena Keskinci kimi tanınmış sənətçilər rol alıb.

Pərviz Hüseyn
www.oxu.az

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