ТОП лучших «советских» автомашин на улицах Баку - ФОТО

2018-07-31 12:32

Какими бы удобными, комфортными, технологичными ни были современные иномарки, азербайджанская молодежь все еще любит «советскую семерку», «копейку», «шестерку» и, конечно же, «Ниву».

Если несколько лет назад этими тюнингованными машинами пользовались в основном автоши, то сейчас это выглядит как «классика».

Oxu.Az представляет вашему вниманию самые красивые автомашины российского производства на улицах Баку.

Отметим, снимки собраны из открытых источников в интернете:

А.Ш.

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