ТОП лучших «советских» автомашин на улицах Баку - ФОТО

Какими бы удобными, комфортными, технологичными ни были современные иномарки, азербайджанская молодежь все еще любит «советскую семерку», «копейку», «шестерку» и, конечно же, «Ниву».
Если несколько лет назад этими тюнингованными машинами пользовались в основном автоши, то сейчас это выглядит как «классика».
Oxu.Az представляет вашему вниманию самые красивые автомашины российского производства на улицах Баку.
Отметим, снимки собраны из открытых источников в интернете:
А.Ш.
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