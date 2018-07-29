Ulduzlar “Jara”nın finalında göz qamaşdırdı – FOTO/VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, “Jara” Beynəlxalq Musiqi Festivalının sonuncu günü keçirilir.
Oxu.Az xəbər verir ki, artıq mərasimin qırmızı xalıdan keçid olan hissəsi də başa çatıb.
Qırmızı xalıda Xalq artistləri Aygün Kazımova, Emin, rusiyalı ulduzlar Valeri Meladze, Qriqori Leps, Vera Brejneva, MBAND və başqaları kameralara poz verib.
Qeyd edək ki, bu gün Valeri Meladzenin, Lyubov Uspenskayanın yaradıcılıq gecələri keçiriləcək.
Gecədə A’Studio, Denis Klyaver, , LOBODA, Aleksandr Panayotov, Aleksey Çumakov, Albina Canabayeva, Anjelika Aqurbaş, Ani Lorak, VIA Qra, Qlyuk’oza, Danil Buranov, Diana Arbenina, İrina Dubtsova, Polina Qaqarina, Slava, Soso Pavliaşvili, Timur Rodrigez, Yuliya Kovalçuk və başqaları çıxış edəcək.
Pərviz Hüseyn
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