UNEC Maliyyə Analitikləri İnstitutunun proqramına qəbul olunub

2018-08-16 12:20

Bakı. Trend:

UNEC Sertifikatlaşdırılmış Maliyyə Analitikləri İnstitutunun (Chartered Financial Analyst - CFA) Universitet Affiliasiya Proqramına qəbul olunub.

UNEC-in Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin (ISE) Maliyyə ixtisası CFA proqramı üzrə üzvlüyə namizədlər üçün nəzərdə tutulan Biliklər Məcmusunun (CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK)) ən azı 70 faizinə malik olduğu və proqram çərçivəsində CFA İnstitutunun Etik Qaydalar və Peşəkar Davranış Standartlarının (Code of Ethics and Standards of Practice) tələblərinə cavab verdiyi təsdiqlənib. ISE-nin tədris proqramı tələbələrin maliyyə və investisiya sahəsində dünyanın ən nüfuzlu və tanınmış serifikatı olan Sertifikatlaşdırılmış Maliyyə Analitiki kvalifikasiyasına tam hazırlayır.

Proqrama üzvlük abituriyentlərə, işə götürənlərə və əmək bazarında UNEC-in Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin tədris proqramının peşəkar təcrübə ilə sıx bağlı olduğunu və tələbələrin CFA imtahanlarına hazırlaşması üçün tam uyğun olduğunu təsdiqləyir. UNEC bu proqramda iştirak etməklə, hər il CFA proqramı üçün məhdud sayda tələbə təqaüdü almaq hüququ əldə edir.

UNEC-in Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi haqqında:

2014-cü ildə yaradılan Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin maliyyə ixtisası üzrə bakalavr təhsili Azərbaycanda ən nüfuzlu proqramlardan biridir. Proqram tələbələri müasir maliyyə sistemini anlamaq üçün peşəkar texniki analitik və idarəetmə bacarıqları ilə tamamlanan maliyyə fənləri vasitəsilə hərtərəfli hazırlayır. Proqrama hər il 60 tələbə qəbul edilir. 2018-ci ildə bu proqram üçün keçid balı 658 olub və II ixtisas qrupu üzrə 700 bal toplayan abituriyentlər UNEC-in Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbini seçib. Eləcə də, II ixtisas qrupu üzrə Prezident təqaüdünə layiq görülənlərin 74 faizi bu proqrama qəbul olunub.